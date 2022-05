Ultime Notizie – Crisanti: “Studenti tengano mascherine a scuola” (Di martedì 17 maggio 2022) “Non è che le mascherine a scuola si debbano mantenere per diminuire la trasmissione” di Covid, “perché poi se un ragazzo le tiene mezza giornata in aula e poi va con gli amici al bar, al ristorante, in discoteca, l’effetto protettivo è nullo. Però c’è un effetto protettivo nei confronti dei più fragili”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. “E’ per questo unico motivo, per tutelare i più fragili, che le mascherine a scuola andrebbero mantenute fino alla fine dell’anno scolastico. E il caldo non crea nessun problema”, ha spiegato l’esperto intervenendo nel dibattito in corso in questi giorni fra chi ritiene sia giunto il momento di abbandonare la protezione fra i banchi di scuola e chi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “Non è che lesi debbano mantenere per diminuire la trasmissione” di Covid, “perché poi se un ragazzo le tiene mezza giornata in aula e poi va con gli amici al bar, al ristorante, in discoteca, l’effetto protettivo è nullo. Però c’è un effetto protettivo nei confronti dei più fragili”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. “E’ per questo unico motivo, per tutelare i più fragili, che leandrebbero mantenute fino alla fine dell’anno scolastico. E il caldo non crea nessun problema”, ha spiegato l’esperto intervenendo nel dibattito in corso in questi giorni fra chi ritiene sia giunto il momento di abbandonare la protezione fra i banchi die chi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia… - agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - PaoloTrombin : Ucraina, ultime notizie. Usa verso blocco pagamenti del debito russo, possibile default - Il Sole 24 ORE @sole24ore - infoitinterno : TERZA GUERRA MONDIALE UCRAINA/ Ultime notizie: Putin “Nato si suicida”. Resa Azovstal -