Ucraina | epidemia di colera a Mariupol Allarme dell’Oms Borrell | “La Russia avrebbe perso il 15% delle truppe”

(Di martedì 17 maggio 2022) E' scattato un nuovo: sarebbe stata accertata un'di. A lanciare l'allerta è stata la direttrice regionale per le emergenze dell'Oms, Dorit Nitsan, citata dall'agenziaUnian. Intantoi I colloqui per un accordo trasono sospesi L'articolo proviene da Firenze Post.

Allarme Oms: 'Mariupol a rischiodi colera' A Mariupol scatta l'allarme colera. A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell'Oms, Dorit Nitsan, citata dall'agenzia...Una volta terminato il conflitto "l'avrà bisogno di un sostegno massiccio e di investimenti privati per la ricostruzione e il recupero", ha concluso il segretario al Tesoro. 11.00 - Il ...A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell'Oms, Dorit Nitsan, citata dall'agenzia ucraina Unian.I colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina sono sospesi. Lo spostamento del processo negoziale a Washington e Londra non porterà frutti, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, mentre il ...