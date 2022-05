Ucraina: Consiglio M5S, piano accoglienza Ue per ondata migranti da Africa (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, ha deliberato all'unanimità "di promuovere immediatamente un'azione coordinata di accoglienza comune europea per affrontare l'ondata migratoria, proveniente dal continente Africano, dovuta alla drammatica crisi alimentare provocata dal mancato approvvigionamento per molti paesi dell'Africa del grano ucraino. L'Italia non può essere lasciata da sola", si legge nella nota diramata al termine della riunione. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Ilnazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, ha deliberato all'unanimità "di promuovere immediatamente un'azione coordinata dicomune europea per affrontare l'migratoria, proveniente dal continenteno, dovuta alla drammatica crisi alimentare provocata dal mancato approvvigionamento per molti paesi dell'del grano ucraino. L'Italia non può essere lasciata da sola", si legge nella nota diramata al termine della riunione.

