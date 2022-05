Ucraina: Consiglio M5S, Draghi venga in Parlamento, linea sia condivisa (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il M5S "si impegnerà nelle varie sedi istituzionali, attraverso i suoi rappresentanti, affinché tutte le iniziative e gli atti che verranno posti in essere dal nostro Paese siano costantemente orientati a sostenere l'Ucraina in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite, con particolare riguardo ai limiti di cui all'art. 51 della suddetta Carta e affinché l'agenda politica governativa riponga massima attenzione alle priorità sociali ed economiche delle famiglie e delle imprese, quali indicate in premessa. Il Movimento chiederà che il Presidente del Consiglio dei Ministri venga in Parlamento a riferire sulle iniziative sin qui attuate e su quelle programmate in modo che ci sia piena condivisione dell'indirizzo politico a tutti i livelli istituzionali". E' quanto si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il M5S "si impegnerà nelle varie sedi istituzionali, attraverso i suoi rappresentanti, affinché tutte le iniziative e gli atti che verranno posti in essere dal nostro Paese siano costantemente orientati a sostenere l'incon i principi della Carta delle Nazioni Unite, con particolare riguardo ai limiti di cui all'art. 51 della suddetta Carta e affinché l'agenda politica governativa riponga massima attenzione alle priorità sociali ed economiche delle famiglie e delle imprese, quali indicate in premessa. Il Movimento chiederà che il Presidente deldei Ministriina riferire sulle iniziative sin qui attuate e su quelle programmate in modo che ci sia piena condivisione dell'indirizzo politico a tutti i livelli istituzionali". E' quanto si ...

Advertising

AmbasciataUSA : .@POTUS Biden annuncia l'incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi @Palazzo_Chigi questa sera alla… - elio_vito : A quanti invocano Onu e Ue in Ucraina segnalo che, proprio come era avvenuto durante la visita del Segretario gener… - elio_vito : Buongiorno, vista la TV?? ieri, per domani consiglio Orsini a presentare #Eurovision e Malgioglio a commentare l'inv… - TiAiuto1 : RT @oggieridomani: Se gli oppositori della Federazione Russa ostacolano le indagini sui laboratori biologici in Ucraina, questo li esporrà… - wbfe : Il segretario del Consiglio di sicurezza Patrushev: l'Ucraina è diventata un pretesto per l'Occidente per condurre… -