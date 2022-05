Ucraina, a Mariupol evacuazione dall'acciaieria Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – L'operazione di salvataggio dei combattenti ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol è iniziata. L'evacuazione è stata avviata dopo che ieri Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per permettere ai difensori di Kiev di uscire dallo stabilimento. Secondo i primi dati diffusi dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine, sarebbero già stati evacuati 264 combattenti.“I difensori di Mariupol sono gli eroi del nostro tempo, sono per sempre nella storia”, ha affermato lo Stato maggiore ucraino su Facebook, spiegando che tra coloro che hanno lasciato lo stabilimento 53 militari gravemente feriti sono stati condotti in una struttura medica a Novoazovsk, mentre altri 211 difensori sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) KIEV () (ITALPRESS) – L'operazione di salvataggio dei combattenti ucraini asserragliati nell'diè iniziata. L'è stata avviata dopo che ieri Russia ehanno raggiunto un accordo per permettere ai difensori di Kiev di uscireo stabilimento. Secondo i primi dati diffusio Stato maggiore delle forze armate ucraine, sarebbero già stati evacuati 264 combattenti.“I difensori disono gli eroi del nostro tempo, sono per sempre nella storia”, ha affermato lo Stato maggiore ucraino su Facebook, spiegando che tra coloro che hanno lasciato lo stabilimento 53 militari gravemente feriti sono stati condotti in una struttura medica a Novoazovsk, mentre altri 211 difensori sono ...

