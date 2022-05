Stadio | “San Cataldo” | Brt e Bac | il futuro di Taranto è già realtà

(Di martedì 17 maggio 2022) Entra nel vivo la campagna elettorale della coalizione “Ecosistema2022”, con l’avvio della seconda fase della campagna di comunicazione. In questi giorni sarà presentata una serie di opere emblematiche del programma del candidato sindaco Rinaldo Melucci, in assoluta continuità con quanto progettato e realizzato negli ultimi 5 anni, durante il suo mandato da primo cittadino. Grazie alle tavole disegnate dalla mano talentuosa dell’architetto Ubaldo Occhinegro, iniziamo a scoprire il profilo della città che nei prossimi anni sarà palcoscenico di un processo di rigenerazione e transizione unico in Italia. «Dal nuovo“Erasmo Iacovone” al parco delle arti e della musica che sorgerà nell’area dei Baraccamenti Cattolica, dal nuovo ospedale “San” ai 60 km delle Brt – le parole di Rinaldo Melucci – questo è solo ...

