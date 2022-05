(Di martedì 17 maggio 2022) ROMA - Con l'introduzione della#1, frutto della partnership tra Mercedes - Benz e Geely,ha anticipato le nuove esigenze di mobilità a livello di prodotto e di business, per creare un'...

Italpress : Smart collabora con Ald Automotive per un noleggio integrato e digitale -

Il Denaro

può contare su una rete di distribuzione molto affidabile, capillare e specializzata che copre in Europa le vendite, l'assistenza post - vendita e i servizi". "Questo si combina perfettamente ...La collaborazione avrà inizio con la commercializzazione della#1 . 'I nostri servizi - spiega John Saffrett , vice Ceo di ALD Automotive - saranno completamente integrati nell'approccio ... Smart collabora con Ald Automotive per un noleggio integrato e digitale - Ildenaro.it Le due aziende intendono integrare nella piattaforma e-commerce del marchio automobilistico i servizi erogati dalla società del gruppo SocGen ...ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione della smart #1, frutto della partnership tra Mercedes-Benz e Geely, smart ha anticipato le nuove esigenze di mobilità a livello di prodotto e di business, per cre ...