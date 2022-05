Serie A, ultima giornata: ridotto a 5? il termine di tolleranza per l’attesa delle squadre (Di martedì 17 maggio 2022) Una novità per l’ultimo turno di Serie A. Vista l’esigenza di garantire la contemporaneità delle partite dell’ultima giornata, la Lega Serie A ha disposto che “il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2, delle Noif, sia ridotto a 5 minuti”. La disposizione riguarda le gare di sabato 21 maggio alle 20.45 Atalanta-Empoli e Fiorentina-Juventus; di domenica 22 maggio alle 18.00 Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan; di domenica alle 21.00 Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Una novità per l’ultimo turno diA. Vista l’esigenza di garantire la contemporaneitàpartite dell’, la LegaA ha disposto che “ildiperdella presentazionein campo, previsto dall’art. 54, comma 2,Noif, siaa 5 minuti”. La disposizione riguarda le gare di sabato 21 maggio alle 20.45 Atalanta-Empoli e Fiorentina-Juventus; di domenica 22 maggio alle 18.00 Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan; di domenica alle 21.00 Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. SportFace.

