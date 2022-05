Se n'è andato Maurizio Raffaetà (Di martedì 17 maggio 2022) Maurizio Raffaetà al suo compleanno "La morte mi coglierà vivo" era solito dire agli amici con fare scaramantico. A soli 61 anni quella terribile malattia che lo affliggeva da tempo ha avuto il ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022)al suo compleanno "La morte mi coglierà vivo" era solito dire agli amici con fare scaramantico. A soli 61 anni quella terribile malattia che lo affliggeva da tempo ha avuto il ...

"Mi presero per un gangster. Ma il mio mitra era il violino" Sono andato in Germania, a vedere l'ultimo mondiale vinto dall'Italia. Una gioia". Bilanci di vita ... L'importante è divertirsi, le pare "Mio grande compagno di scopone era Maurizio Pollini. Ci ... Se n'è andato Maurizio Raffaetà E sono stati anni in cui Maurizio Raffaetà ha tirato fuori una grinta da leone, superando quel carattere insicuro di quando era un ragazzo esuberante ma anche tanto fragile. Per questo era riuscito a ... LA NAZIONE Sonoin Germania, a vedere l'ultimo mondiale vinto dall'Italia. Una gioia". Bilanci di vita ... L'importante è divertirsi, le pare "Mio grande compagno di scopone eraPollini. Ci ...E sono stati anni in cuiRaffaetà ha tirato fuori una grinta da leone, superando quel carattere insicuro di quando era un ragazzo esuberante ma anche tanto fragile. Per questo era riuscito a ... Versilia, se n’è andato Maurizio Raffaetà