Sarri, Milinkovic e l'intreccio di mercato. 'Se parte va all'estero'. Ma... (Di martedì 17 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Sarri: “Parlando con il presidente mi sono convinto che se #Milinkovic andrà via, e non è cosa facile, non resterà… - TuttoMercatoWeb : Sarri sul futuro di Milinkovic-Savic: 'Ho parlato con Lotito: se andrà via, non resterà in Italia' - BarDalCT : RT @AlfredoPedulla: #Sarri: “Parlando con il presidente mi sono convinto che se #Milinkovic andrà via, e non è cosa facile, non resterà in… - ab94266732 : RT @AlfredoPedulla: #Sarri: “Parlando con il presidente mi sono convinto che se #Milinkovic andrà via, e non è cosa facile, non resterà in… - infoitsport : Milinkovic-Savic, futuro deciso: l'annuncio di Sarri in diretta -