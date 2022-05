Ronaldinho esalta Leao | «Uno dei più forti in circolazione»

(Di martedì 17 maggio 2022)coccola il giovane talento del Milan: «è uno dei piùinoggi. Che bello vedere il Milan in testa»ha parlato a DAZN durante SuperTele. Di seguito le sue parole sulla stagione del Milan– «Mi piace molto, è un grandissimo calciatore. Uno dei più bravi adesso». RICORDI DEL MILAN – «Ho vissuto due anni e mezzo in cui sono stato felice». I MIGLIORI AL MONDO – «Messi e Cristiano Ronaldo sono due dei più grandi, ma ora stanno arrivando dei calciatori bravissimi come Mbappé, Haaland, Raphinha». MALDINI E GALLIANI – «Mi emoziona molto per Paolo e anche per Galliani. Sono due amici e persone che mi hanno aiutato molto quando sono arrivato a Milano. Mi dà gioia vederli felici». IL NUOVO– «Ci sono ...

Ronaldinho coccola il giovane talento del Milan: "Leao è uno dei più forti in circolazione oggi. Che bello vedere il Milan in testa"

Ronaldinho ha parlato a DAZN durante SuperTele. Di seguito le sue parole sulla stagione del Milan

LEAO - "Mi piace molto, è un grandissimo calciatore. Uno dei più bravi adesso".

RICORDI DEL MILAN - "Ho vissuto due anni e mezzo in cui sono stato felice".

I MIGLIORI AL MONDO - "Messi e Cristiano Ronaldo sono due dei più grandi, ma ora stanno arrivando dei calciatori bravissimi come Mbappé, Haaland, Raphinha".

MALDINI E GALLIANI - "Mi emoziona molto per Paolo e anche per Galliani. Sono due amici e persone che mi hanno aiutato molto quando sono arrivato a Milano. Mi dà gioia vederli felici".