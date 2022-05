Ritrovata a Bellegra 15enne scomparsa | è sana e salva

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Elisa, la studentessadel liceo Dante Alighieri di Roma,da oltre 24 ore, è stata, in provincia di Roma, poco prima delle 14. Il padre e gli uomini del commissariato Aurelio della Polizia di Stato sono andati a prenderla. (Agenzia Dire)

Advertising

canaledieci : Elisa è stata ritrovata a Bellegra dove i genitori la stanno raggiungendo - infoitinterno : Roma, ritrovata Elisa la 15enne scomparsa alla stazione Anagnina. Rintracciata a Bellegra - infoitinterno : Roma, 15enne scomparsa da 24 ore: Elisa ritrovata a Bellegra - infoitinterno : Roma, ritrovata a Bellegra la ragazzina scomparsa da ieri - infoitinterno : Elisa Marsella, ritrovata a Bellegra la 15enne scomparsa a Roma 24 ore fa -

A rintracciare la 15enne apolizia e carabinieri, impegnati insieme nelle indagini fin dal primo minuto. A comunicarlo la questura di Roma. TI POTREBBE INTERESSAREOra il papà e la mamma si stanno recando proprio aper raggiungere la figlia. Elisa, oltre 24 ore di angoscia per la famiglia 'Ci aveva mandato un messaggio dicendo che avrebbe fatto tardi ...Elisa M era scomparsa da Roma: la ragazza era diretta al liceo Prati, quando ha fatto perdere le sue tracce. Ritrovata a Bellegra.Roma, 17 mag. (LaPresse) – E’ stata ritrovata dalla Polizia a Bellegra, in provincia di Roma, Elisa Marsella, la 15enne la cui scomparsa era stata denunciata ieri. Le operazioni per il ritrovamento ...