Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli rissa a colpi di casco sulla spiaggia di Posillipo. Un uomo colpisce un bagnante dopo un diverbio per un p… - infoitinterno : Rissa a colpi di casco per stendere i teli La spiaggia di Posillipo diventa il Far West - nicolettagiust1 : RT @Pezzadazienda: Che paese meraviglioso, l'Italia. Con gente stupenda, amichevole, ospitale. - FrancescoLopane : RT @Pezzadazienda: Che paese meraviglioso, l'Italia. Con gente stupenda, amichevole, ospitale. - Pezzadazienda : Che paese meraviglioso, l'Italia. Con gente stupenda, amichevole, ospitale. -

di casco sulla spiaggia delle Monache a Posillipo. La denuncia arriva in un video, diventato virale, al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. La vicenda ...Unadi casco, avvenuta in pieno giorno sulla spiaggia delle Monache, sempre a Posillipo. In questo secondo caso non si tratterebbe però di una lite tra gruppi di giovanissimi, bensì di ...Posillipo. La denuncia arriva in un video, diventato virale, al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. La vicenda sarebbe accaduta nello stesso giorno in cui sugli scogli di ...Era iniziato tutto con uno scambio di insulti sui social. Dissapori fra adolescenti che per un certo periodo avevano frequentato la stessa ragazzina. Nove mesi dopo, i due si sono ritrovati uno di fro ...