Richieste di finanziamento, le nostre imprese tornano a crescere e investire (Di martedì 17 maggio 2022) È stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2022 che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio ... Leggi su notizie (Di martedì 17 maggio 2022) È stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2022 che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio ...

Advertising

newsfinanza : Digitalizzazione, Colao: dagli enti locali richieste di finanziamento per quasi 250 milioni di euro - TuttoAmbiente : Incentivi per gli impianti idroelettrici Pubblicate le prime richieste di finanziamento - ilvaglio1 : Cerreto Sannita e PNRR: due richieste di finanziamento sull'offerta sanitaria #ospedalecerretosannita #eliporto… - ottopagine : Pnrr. Sanità, da Cerreto Sannita due richieste di finanziamento #CerretoSannita - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Incentivi per trasferirsi in montagna: 302 le richieste di finanziamento approvate dalla Regione -