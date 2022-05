Pistocchi: “Nel Napoli andranno via giocatori importanti. Ridurre il monte ingaggi significa che la rosa difficilmente sarà rinforzata” (Di martedì 17 maggio 2022) Maurizio Pistocchi parla dei movimenti di calciomercato del Napoli in previsione della prossima stagione agonistica. Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha commentato i movimenti del Napoli sul calciomercato ai microfoni di Radio Marte: “Nel calcio si può vincere anche spendendo meno soldi, lo dimostra il Milan che è in testa con un monte ingaggi inferiore a tutti, ma ci vogliono organizzazione e solidità di nervi. Se tu vuoi abbassare il monte ingaggi, da 139 a 75, significa che perderai i giocatori più significativi. Può essere una soluzione se riesce a prendere giocatori più o meno dello stesso livello ma meno costosi.I soldi possono arrivare dalle cessioni, ma ovviamente i ... Leggi su napolipiu (Di martedì 17 maggio 2022) Maurizioparla dei movimenti di calciomercato delin previsione della prossima stagione agonistica. Maurizio, giornalista Mediaset, ha commentato i movimenti delsul calciomercato ai microfoni di Radio Marte: “Nel calcio si può vincere anche spendendo meno soldi, lo dimostra il Milan che è in testa con uninferiore a tutti, ma ci vogliono organizzazione e solidità di nervi. Se tu vuoi abbassare il, da 139 a 75,che perderai ipiùtivi. Può essere una soluzione se riesce a prenderepiù o meno dello stesso livello ma meno costosi.I soldi possono arrivare dalle cessioni, ma ovviamente i ...

