Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: La possibilità di mettere un tetto al prezzo del #gas è stata accolta con favore dal President… - tobiadestefano : RT @veritaeaffari: ?? Energia. Da Bruxelles tetto al prezzo di gas e #petrolio ?? #Bankitalia. I dirigenti vogliono il buono pasto pure al… - fisco24_info : Petrolio: prezzo poco mosso a 114 dollari: Brent stabile a 114,26 - veritaeaffari : ?? Energia. Da Bruxelles tetto al prezzo di gas e #petrolio ?? #Bankitalia. I dirigenti vogliono il buono pasto pur… - GGPierini : RT @ASSOBIBE: «Le imprese hanno segnalato un incremento del 592% del prezzo del gas naturale e del 77% del petrolio a marzo 2022 rispetto a… -

RaiNews

Poco mosso, in avvio di seduta, ildel. Il Wti del Texas passa di mano a 114,09 ( - 0,11%) mentre il Brent è stabile a 114,26. . 17 maggio 2022Ma il sesto, che riguarda iled è annunciato da settimane, proprio non si sblocca . •... dice no al tetto aldel gas (proposto dall'Italia), perché teme tagli dei russi alle ... Nonostante il calo del petrolio il prezzo dei carburanti risale - TGR Veneto ROMA, 17 MAG - Poco mosso, in avvio di seduta, il prezzo del petrolio. Il Wti del Texas passa di mano a 114,09 (-0,11%) mentre il Brent è stabile a 114,26.Roma, 17 mag. (askanews) - Prezzo del petrolio in calo: il Wti scende a 111,48 dollari (-0,30%), mentre il barile di Brent è quotato a 113,91 usd (-0,29%).