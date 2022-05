Monza, “appalti di enti pubblici truccati per 2,5 milioni di euro”: ai domiciliari per corruzione un imprenditore e quattro dipendenti pubblici (Di martedì 17 maggio 2022) La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza ha eseguito misure cautelari nei confronti di cinque persone, quattro dipendenti pubblici e un imprenditore, finite agli arresti domiciliari nel’ambito di un indagine della Procura brianzola per corruzione, turbativa d’asta e falso. Sequestrate anche le tre aziende dell’imprenditore colpito da misura, nonché denaro e beni nella sua disponibilità per un valore di oltre 260mila euro. Al centro delle indagini, comunica in una nota il procuratore di Monza Claudio Gittardi, “una serie di condotte finalizzate all’illecita aggiudicazione di appalti a evidenza pubblica e affidamenti diretti”, che nell’ipotesi dell’accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La Guardia di Finanza del Comando provinciale diha eseguito misure cautelari nei confronti di cinque persone,dipende un, finite agli arrestinel’ambito di un indagine della Procura brianzola per, turbativa d’asta e falso. Sequestrate anche le tre aziende dell’colpito da misura, nonché denaro e beni nella sua disponibilità per un valore di oltre 260mila. Al centro delle indagini, comunica in una nota il procuratore diClaudio Gittardi, “una serie di condotte finalizzate all’illecita aggiudicazione dia evidenza pubblica e affidamdiretti”, che nell’ipotesi dell’accusa ...

