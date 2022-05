Milan: Maignan, Tomori e Kalulu? Intreccio a tre, dove si decide la corsa-scudetto (Di martedì 17 maggio 2022) Ogni minimo errore difensivo del Milan - come l'occasione concessa a Zapata di testa su corner di Malinovskyi- risalta perché è un'eccezione che conferma la regola dell'ottima difesa di Pioli. In caso di scudetto, infatti, il segreto saranno le retrovie della squadra più che l'attacco, seppur quest' ultimo brilli della luce purissima di Leao. Perché è in difesa che, in relazione ai problemi e alle potenzialità, il Milan si è superato. La svolta della stagione è arrivata in inverno, quando Pioli ha perso uno via l'altro i difensori in rosa: Kjaer terminava anzitempo la stagione a inizio dicembre per via della rottura del legamento crociato, Tomori veniva fermato da un problema al menisco a inizio gennaio mentre Romagnoli, investimento a perdere visto il contratto in scadenza, non garantiva continuità per via dei soliti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Ogni minimo errore difensivo del- come l'occasione concessa a Zapata di testa su corner di Malinovskyi- risalta perché è un'eccezione che conferma la regola dell'ottima difesa di Pioli. In caso di, infatti, il segreto saranno le retrovie della squadra più che l'attacco, seppur quest' ultimo brilli della luce purissima di Leao. Perché è in difesa che, in relazione ai problemi e alle potenzialità, ilsi è superato. La svolta della stagione è arrivata in inverno, quando Pioli ha perso uno via l'altro i difensori in rosa: Kjaer terminava anzitempo la stagione a inizio dicembre per via della rottura del legamento crociato,veniva fermato da un problema al menisco a inizio gennaio mentre Romagnoli, investimento a perdere visto il contratto in scadenza, non garantiva continuità per via dei soliti ...

