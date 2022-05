Meteo | le previsioni di mercoledì 18 maggio

(Di martedì 17 maggio 2022)18mattinata soleggiata al Nord e al Centro, con qualche possibile temporale nel pomeriggio sull’arco alpino e sui rilievi abruzzesi e del Frusinate. Bel tempo al Sud. Temperature in lieve aumento in tutto il Paese (LE).

Leal Centro Tempo stabile su gran parte delle regioni del Centro. Mattinata di sole, seguita da qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi abruzzesi e del Frusinate. Le temperature ...Temperature estive fino a giovedì 19 maggio, quando si registrerà un lieve calo termico, che sarà però piuttosto breve. Gli esperti diannunciano infatti una nuova impennata delle temperature per il fine settimana, con punte che potrebbero raggiungere i 35 gradi, contro i 20 - 24 che normalmente si registrano in ...(Centro Meteo italiano) Oroscopo domani 17 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox CANCRO 17 maggio 2022. Ci sono ...PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Prossime ore verso un miglioramento Come sovente è avvenuto nell’ultimo periodo, al netto di un ...