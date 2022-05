Ieri la moviola, oggi il Var. E in mezzo il gol di mano di Maradona (Di martedì 17 maggio 2022) Al direttore - La guerra è facile: chi non vuole inviare armi all’Ucraina è per Putin, chi non vuole la Svezia e la Finlandia nella Nato è per Putin, chi finora non ha detto nulla contro Putin è per Putin, chi incolpa la Nato è per Putin. Fate voi la lista.Juri Diego Cherubini Mai come oggi non scegliere da che parte stare significa già aver scelto da che parte stare. Al direttore - A chi critica la scarsa propensione del governo ucraino alla trattativa, andrebbe proposta una domanda. Se l’Italia venisse attaccata e solo dopo sanguinose battaglie l’invasore fosse stato fermato, e parte del nord fosse ancora nelle mani del nemico che qua e là stermina civili italiani indifesi, come reagirebbe il governo italiano a una richiesta di una pace che lasciasse Venezia e Bologna nelle mani dell’invasore? Stefano Cinelli Colombini Lasciamogli tutto, non umiliamolo. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 17 maggio 2022) Al direttore - La guerra è facile: chi non vuole inviare armi all’Ucraina è per Putin, chi non vuole la Svezia e la Finlandia nella Nato è per Putin, chi finora non ha detto nulla contro Putin è per Putin, chi incolpa la Nato è per Putin. Fate voi la lista.Juri Diego Cherubini Mai comenon scegliere da che parte stare significa già aver scelto da che parte stare. Al direttore - A chi critica la scarsa propensione del governo ucraino alla trattativa, andrebbe proposta una domanda. Se l’Italia venisse attaccata e solo dopo sanguinose battaglie l’invasore fosse stato fermato, e parte del nord fosse ancora nelle mani del nemico che qua e là stermina civili italiani indifesi, come reagirebbe il governo italiano a una richiesta di una pace che lasciasse Venezia e Bologna nelle mani dell’invasore? Stefano Cinelli Colombini Lasciamogli tutto, non umiliamolo. ...

