Giorgia Soleri contro Storie italiane: "Ho un nome ed un cognome" (Di martedì 17 maggio 2022) Giorgia Soleri questa mattina è stata ospite del talk di Raiuno Storie italiane condotto da Eleonora Daniele per parlare del suo nuovo libro e la proposta di legge sulla vulvodinia, ma non ha gradito di essere spesso menzionata come "la fidanzata di Damiano dei Maneskin" nel sottopancia senza scrivere il suo nome e cognome. A sottolineare il fatto è stato il canale Instagram "La donna a caso", impegnato – come riporta Today – "a combattere la discriminazione di genere nella narrazione giornalistica". Da qui Giorgia ha condiviso le Storie del canale Ig aggiungendo: "Ma non sono ..."

