FIFA non esisterà più | l’incredibile svolta dopo 30 anni – cosa succederà adesso?

(Di martedì 17 maggio 2022) Elettronic Arts ha annunciato che il brandcesserà di esistere a partire dal 2023:che segna la fine di un’epoca. La prima epoca delle simulazioni calcistiche è giunta ufficialmente al suo termine.l’annuncio di Elettronic Arts in cui si annuncia che il brand videoludicocesserà di esistere a partire dal prossimo anno, è ufficiale che il mondo calcistico virtuale con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato fino ad ora è definitivamente finito. La compagnia videoludica ha deciso di non rinnovare l’accordo con la Federazione calcistica internazionale al termine dell’attuale accordo che sarà in vigore fino alla prossima stagione calcistica. A settembre uscirà dunque23, ma quel videogioco sarà l’ultimo della saga. A ...

