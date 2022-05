Emirati, l’omaggio di Mattarella e leader mondiali al presidente (Di martedì 17 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

medicojunghiano : RT @giannimacheda: Di quanto petrolio ha bisogno l’Italia da zero a #Mattarella costretto a volare negli Emirati Arabi per rendere omaggio… - Nibbionero : RT @giannimacheda: Di quanto petrolio ha bisogno l’Italia da zero a #Mattarella costretto a volare negli Emirati Arabi per rendere omaggio… - giannimacheda : Di quanto petrolio ha bisogno l’Italia da zero a #Mattarella costretto a volare negli Emirati Arabi per rendere oma… -