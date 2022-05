Don Matteo 13 settima puntata | trama e anticipazioni 17 maggio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 17 maggio 2022) DON13. L’amatissima fiction italiana che ha visto fino ad ora come protagonista Terence Hill torna con Raoul Bova in onda su Rai 1 giovedì 17. Ecco di seguitosulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don13– Le colpe degli altri. Adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina, ma in realtà fatica a tenere il passo. E ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe ...