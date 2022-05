Dl Ucraina bis, il governo pone la fiducia: la Camera respinge la pregiudiziale di Fdi dopo che lunedì era mancato il numero legale (Di martedì 17 maggio 2022) dopo il nuovo allarme arrivato da una maggioranza più che mai litigiosa, il governo pone la fiducia a Montecitorio sul decreto legge Ucraina bis. La decisione di blindare il provvedimento era già attesa, è diventata necessaria dopo che lunedì alla Camera per ben tre volte era mancato il numero legale, cioè la presenza della metà più uno dei deputati. La mega-maggioranza che sostiene il governo Draghi non era riuscita la presenza di una quota sufficiente di parlamentari, facendo slittare a oggi l’inizio della discussione del testo. Questa mattina a Montecitorio i deputati sono tornati numerosi e l’Aula ha respinto la pregiudiziale dell’opposizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)il nuovo allarme arrivato da una maggioranza più che mai litigiosa, illaa Montecitorio sul decreto leggebis. La decisione di blindare il provvedimento era già attesa, è diventata necessariacheallaper ben tre volte erail, cioè la presenza della metà più uno dei deputati. La mega-maggioranza che sostiene ilDraghi non era riuscita la presenza di una quota sufficiente di parlamentari, facendo slittare a oggi l’inizio della discussione del testo. Questa mattina a Montecitorio i deputati sono tornatisi e l’Aula ha respinto ladell’opposizione di ...

