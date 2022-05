Covid: domani fiducia su dl riaperture (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Governo porrà domani la fiducia sul decreto legge riaperture, che sancisce la fine dello stato di emergenza per il Covid, che approda oggi pomeriggio nell'Aula del Senato. Lo ha annunciato durante Conferenza dei capigruppo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Governo porràlasul decreto legge, che sancisce la fine dello stato di emergenza per il, che approda oggi pomeriggio nell'Aula del Senato. Lo ha annunciato durante Conferenza dei capigruppo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

