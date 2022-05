Caso Leao - Sporting | il Giudice rinvia la decisione sul risarcimento

Advertising

angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - Amartya1996 : RT @86_longo: Rinviata di qualche giorno la decisone sul ‘caso’ Leao tra Sporting Lisbona e Lille - fradettofanpage : RT @86_longo: Rinviata di qualche giorno la decisone sul ‘caso’ Leao tra Sporting Lisbona e Lille - CalcioOggi : Milan, caso Leao: decisione rinviata, non è prevista un'altra udienza - - osv_angelo : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Milan, caso #Leao-#SportingLisbona Il tribunale di Milano rinvia la decisione a giugno La storia ???? #LBDV #LeBomb… -

Calciomercato.com

...di Milano sul maxi risarcimento che Rafaeldeve allo Sporting Lisbona . Dopo qualche ora in aula, infatti, il giudice ha deciso di prendersi ancora qualche giorno prima di decidere sul...Era atteso per oggi, ma slitta dopo la fine del campionato il verdetto del Tribunale di Milano sul pignoramento dello Sporting Lisbona in merito alRafa. Lo fa sapere la Gazzetta dello Sport che ripercorre la vicenda: tutto risale al 2018, quando il giocatore si trasferì al Lilla avvalendosi della giusta causa. Ma i tribunali portoghesi ... Milan, caso Leao: decisione rinviata, non è prevista un'altra udienza Era atteso per oggi, ma slitta dopo la fine del campionato il verdetto del Tribunale di Milano sul pignoramento dello Sporting Lisbona in merito al caso Rafa Leao. Lo fa sapere la Gazzetta dello Sport ...Follia totale per Kiyine (voto 4 - 9 milioni): espulso per un brutto fallo di reazione su Pellegrini In casa nerazzurra e rossonera meritano menzione anche Darmian (voto 7 - 16 milioni) e Leao (voto 8 ...