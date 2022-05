Caso Leao Sporting | il giudice rinvia la decisione | le ultime

(Di martedì 17 maggio 2022) sul contenzioso tra il portoghese e il suo ex L’udienza sulè statata daldi qualche giorno. Nessun problema particolare: ildovrà rivalutare alcune eccezioni fatte dalla difesa anche se il portoghese dovrà sicuramente mettere mano al portafogli. Verosimilmente lafinale verrà presa a fine maggio: il portoghese non rischia nulla a livello sportivo. Lo riporta Gazzetta.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sporting, il giudice rinvia la decisione: le ultime sul contenzioso tra il portoghese e il suo ex L'udienza sul- Sporting è stata rinviata dal giudice di qualche giorno. Nessun ...Slitta la sentenza sul: ecco quando sarà emessa Il fatto contestato a Rafaelrisale all'estate 2018. In quell'anno l'attaccante si liberò dallo Sporting con una decisione unilaterale, ...Un mese e mezzo fa il Torino ha comunicato al Wolfsburg di volere esercitare il diritto di riscatto per Josip Brekalo, attaccante croato protagonista una buona prima stagione in granata. Il Toro ...La vicenda – ricorda La Gazzetta dello Sport – è quella relativa al trasferimento del 2018 di Leao al Lille: lo Sporting ha ottenuto dal TAS il pagamento di 20 milioni di euro comprese le spese legali ...