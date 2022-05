"Beppe Marotta? Non si è fatto sentire...": quella voce dal Sassuolo che spaventa il Milan (Di martedì 17 maggio 2022) Il derby Milanese è arrivato fino all'ultima giornata, anche se i fari sono tutti puntati su Sassuolo, al Mapei Stadium, dove la Milan basterà un pari per vincere lo Scudetto 2021-22. Risultato, insieme alla vittoria, che renderebbe vano l'eventuale successo dell'Inter contro la Samp a San Siro. Intanto, i tifosi rossoneri sono scatenati, tanto da aver esaurito in meno di 20 minuti i biglietti messi a disposizione dai padroni di casa. Intanto, l'a.d. neroverde, Giovanni Carnevali, ha detto la sua in un'intervista al Corriere della Sera: “Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti — ha dichiarato — perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari". Carnevali: "Marotta? ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il derbyese è arrivato fino all'ultima giornata, anche se i fari sono tutti puntati su, al Mapei Stadium, dove labasterà un pari per vincere lo Scudetto 2021-22. Risultato, insieme alla vittoria, che renderebbe vano l'eventuale successo dell'Inter contro la Samp a San Siro. Intanto, i tifosi rossoneri sono scatenati, tanto da aver esaurito in meno di 20 minuti i biglietti messi a disposizione dai padroni di casa. Intanto, l'a.d. neroverde, Giovanni Carnevali, ha detto la sua in un'intervista al Corriere della Sera: “Ilfa bene a pensare a eventuali festeggiamenti — ha dichiarato — perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari". Carnevali: "? ...

