Benevento | domenica appuntamento con “The distinguished gentlemen’s ride”

È giunto alla quinta edizione il "The distinguished gentlemen's ride" beneventano. Raduno dei motociclisti che, ogni anno, ha luogo in tutto il mondo contemporaneamente. L' evento di domenica 22 maggio è aperto sia a uomini che donne uniti dalla stessa passione per la motocicletta. L'unica raccomandazione è quella di vestirsi in modo classico ed elegante. Notevole la crescita di partecipanti dal 2012, anno in cui si iscrissero 2.500 motociclisti complessivi in tutto il mondo, al 2018, quando fu raggiunta la cifra di 11.500 rider. Quest'anno, dopo un lungo stop dovuto al Covid, anche Benevento risponde presente con 180 partecipanti, numero elevatissimo se si pensa al periodo storico che stiamo attraversando. Il ricavato sarà devoluto all'associazione ...

