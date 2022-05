"Amo l'odore del napalm". Zelensky del tutto fuori controllo: francesi sconcertati, il gelo in sala (Di martedì 17 maggio 2022) "Amo l'odore del napalm al mattino". Volodymyr Zelensky si collega a sorpresa in video-chiamata con il Festival di Cannes e usa il registro da comico che tanto gli è caro. Il presidente ucraino, come sua abitudine, si adegua al contesto e cita una delle frasi più celebri nella storia del cinema, quella pronunciata dal colonnello Kurtz interpretato da Marlon Brando nel capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now. La guerra oggi non è in Vietnam ma in Ucraina, ma la distruzione è la medesima e Zelensky, con amara ironia, vuole denunciare così le atrocità commesse dall'esercito russo. La reazione della platea del Festival, però, reagisce con un certo imbarazzo alla provocazione del presidente. Il clima, anche sulla Croisette, è "bellico". Il presidente della giuria Vincent Lindon ha assicurato una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) "Amo l'delal mattino". Volodymyrsi collega a sorpresa in video-chiamata con il Festival di Cannes e usa il registro da comico che tanto gli è caro. Il presidente ucraino, come sua abitudine, si adegua al contesto e cita una delle frasi più celebri nella storia del cinema, quella pronunciata dal colonnello Kurtz interpretato da Marlon Brando nel capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now. La guerra oggi non è in Vietnam ma in Ucraina, ma la distruzione è la medesima e, con amara ironia, vuole denunciare così le atrocità commesse dall'esercito russo. La reazione della platea del Festival, però, reagisce con un certo imbarazzo alla provocazione del presidente. Il clima, anche sulla Croisette, è "bellico". Il presidente della giuria Vincent Lindon ha assicurato una ...

