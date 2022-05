Aborto, in Italia più di 160 strutture sanitarie hanno un tasso di obiezione di coscienza oltre l’80% (Di martedì 17 maggio 2022) A 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194, che regola l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, i dati sulla sua corretta applicazione sono sempre meno confortanti: sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) le strutture sanitarie con il 100 per cento di obiettori di coscienza tra ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio-sanitari. Quasi 50 quelle con una percentuale superiore al 90 per cento, più di 80 quelle con un tasso di obiezione superiore all’80 per cento. Numeri parziali, che emergono dall’indagine «Mai Dati!» di Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, presentata oggi 17 maggio con l’Associazione Luca Coscioni durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. La «fotografia ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) A 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194, che regola l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza in, i dati sulla sua corretta applicazione sono sempre meno confortanti: sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) lecon il 100 per cento di obiettori ditra ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio-sanitari. Quasi 50 quelle con una percentuale superiore al 90 per cento, più di 80 quelle con undisuperiore all’80 per cento. Numeri parziali, che emergono dall’indagine «Mai Dati!» di Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, presentata oggi 17 maggio con l’Associazione Luca Coscioni durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. La «fotografia ...

