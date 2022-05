Abbonamenti Roma 2022/2023: modalità, prezzi, prelazione e vendita libera (Di martedì 17 maggio 2022) La Roma ha già lanciato la vendita degli Abbonamenti per la stagione 2022/2023. Si parte con la fase 1 dalle ore 18:00 di mercoledì 18 maggio alle ore 23:59 di giovedì 16 giugno. Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2021/22. Dalle ore 18:00 del 18 maggio e fino alle 18:00 del 31 maggio, i posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 21/22. Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 21/22, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento. Dalle ore 10:00 del 1°giugno i posti di Curva Sud saranno disponibili anche per i nuovi abbonati. A seguire la fase 1 dedicata al cambio posto: in questa fase i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Laha già lanciato ladegliper la stagione. Si parte con la fase 1 dalle ore 18:00 di mercoledì 18 maggio alle ore 23:59 di giovedì 16 giugno. Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2021/22. Dalle ore 18:00 del 18 maggio e fino alle 18:00 del 31 maggio, i posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 21/22. Contemporaneamente allariservata agli abbonati 21/22, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento. Dalle ore 10:00 del 1°giugno i posti di Curva Sud saranno disponibili anche per i nuovi abbonati. A seguire la fase 1 dedicata al cambio posto: in questa fase i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare ...

Advertising

corgiallorosso : #Roma, campagna abbonamenti: domani la finestra dedicata al cambio posto per gli abbonati di Tevere soggetti a spos… - PBilleci : @_BigPaul_ @OfficialASRoma So passato ora al Roma Store a Porta di Roma, non sanno niente perché la Roma invia un i… - TuttoASRoma : INFO ABBONAMENTI Per quelli in Tevere soggetti a spostamento domani c’è una possibilità - PagineRomaniste : #Roma, abbonamenti 2022/23: domani prelazione per i tifosi in Tribuna Tevere #ASRoma - ilRomanistaweb : ??? A tutti coloro che hanno sottoscritto l'accordo e che dovranno cambiare seggiolino è stata riservata una finestr… -