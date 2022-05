Wta Rabat 2022: programma e orari di martedì 17 maggio con Ferrando (Di lunedì 16 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Rabat 2022, in riferimento alla giornata di martedì 17 maggio. Quarta giornata di gare sulla terra rossa marocchina, con partite del primo e del secondo turno. In azione ci sarà anche un’azzurra, Cristiana Ferrando, che aprirà la giornata sul campo centrale contro l’ungherese Anna Bondar. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO WTA 250 Rabat 2022 (MARTEDI 17 maggio) CENTRE COURT Dalle ore 12:00 – (5) Bondar vs Ferrando A seguire – Paquet vs (4) Sherif A seguire – Schmiedlova vs (2) Tomljanovic A seguire – Mladenovic vs Andrianjafitrimo COURT 1 Dalle ore 12:00 – Match di doppio A seguire – Udvardi vs Burel A seguire – Marcinko ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di17. Quarta giornata di gare sulla terra rossa marocchina, con partite del primo e del secondo turno. In azione ci sarà anche un’azzurra, Cristiana, che aprirà la giornata sul campo centrale contro l’ungherese Anna Bondar. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO WTA 250(MARTEDI 17) CENTRE COURT Dalle ore 12:00 – (5) Bondar vsA seguire – Paquet vs (4) Sherif A seguire – Schmiedlova vs (2) Tomljanovic A seguire – Mladenovic vs Andrianjafitrimo COURT 1 Dalle ore 12:00 – Match di doppio A seguire – Udvardi vs Burel A seguire – Marcinko ...

