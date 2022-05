VIDEO | Il saluto dei tifosi a Lorenzo INSIGNE! (Di lunedì 16 maggio 2022) Tanti messaggi commossi dei tifosi del Napoli per Lorenzo Insigne. Un saluto emozionante quello riservato dal Maradona al capitano azzurro, un meraviglioso abbraccio virtuale e tante dichiarazioni d’amore. Imaginary by Broken Elegance & Nomyn https://ift.tt/Z3JoTtk Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 Free Download / Stream: https://bit.ly/ imaginary Music promoted by Audio Library https://youtu.be/CMLnB526kkY #insigne #napoli #maradona #seriea ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/xBhZigs » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Tanti messaggi commossi deidel Napoli perInsigne. Unemozionante quello riservato dal Maradona al capitano azzurro, un meraviglioso abbraccio virtuale e tante dichiarazioni d’amore. Imaginary by Broken Elegance & Nomyn https://ift.tt/Z3JoTtk Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 Free Download / Stream: https://bit.ly/ imaginary Music promoted by Audio Library https://youtu.be/CMLnB526kkY #insigne #napoli #maradona #seriea ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/xBhZigs » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

AmiciUfficiale : SORPRESA! In una Finale speciale come questa non poteva mancare il saluto di un'amica speciale: Sabrina Ferilli! ??… - juvemarti10 : Saluto alle ragazze #JuventusWomen @JuventusFCWomen #FANTA5TIC (@Jessica97254328 c’è Julia che beve l’acqua) - dodi150920 : RT @Serena01403585: Un saluto da trixie, gattina di strada da me sterilizzata. Ormai seguita da 3 anni ?? - david75169833 : E io comunque non vedo #JuveLazio e in particolare il saluto del nostro Capitano @chiellini ?? - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: Il saluto dello Stadium a @chiellini (via @manerwski) @LiveBianconera -