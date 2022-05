Vale il buon senso (Di lunedì 16 maggio 2022) Stop alle mascherine sui voli nell’Unione Europea a partire da oggi, anche se resta comunque «fortemente raccomandato» per i soggetti fragili e per «chi tossisce o starnutisce». Non sarà così, però, in Italia, in cui l’obbligo rimarrà fino al 15 giugno. Sulle nuove linee guida stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa) per la sicurezza nel trasporto aereo, però, non tutti i virologi italiani sono d’accordo. X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Stop alle mascherine sui voli nell’Unione Europea a partire da oggi, anche se resta comunque «fortemente raccomandato» per i soggetti fragili e per «chi tossisce o starnutisce». Non sarà così, però, in Italia, in cui l’obbligo rimarrà fino al 15 giugno. Sulle nuove linee guida stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa) per la sicurezza nel trasporto aereo, però, non tutti i virologi italiani sono d’accordo. X ...

Advertising

alpha19022 : @Phastidio Io cancello dal telecomando i canali che mandano in onda queste porcherie. Per sempre. Non mi rivedranno… - mangiobene : L'#aforismadellunedì 'Ci sono solo due cose per cui vale la pena vivere, uno è un buon gelato, l’altro è un gelat… - AntoBruno10 : @88Valery Buon inizio Vale ?????? - morianisergio : @claudiajo8 Non ti nascondo che il rame ha un fascino che sa di antichi sapori. Specie in cucina. E poi il rame ogg… - claudiopanarel7 : @sociofra Nuove le ?? dal giorno dopo valgono la metà. Un buon usato vale la metà... Se ha un meccanico di fiducia c… -

Amici 21, pagelle e vincitore Luigi Strangis/ Albe non pervenuto, Michele imperioso, Sissi delude ...tanto che la stessa Maria De Filippi si ritrova a consolarla ricordandole quanto vale. Per lei sono ...Ha fatto una finale di Amici 21 da vero e proprio protagonista con esibizioni convincenti e di buon ... Luigi Strangis vince Amici 21: 'Grazie alla mia famiglia'. Notte di festa a Lamezia Dopo una lunga serie di sfide a suon di inediti e cover, dopo aver raccolto un buon consenso da ... Il premio delle Radio (che gli vale anche la partecipazione al super evento di RadioZeta, il 9 giugno ... Motorsport.com - IT ...tanto che la stessa Maria De Filippi si ritrova a consolarla ricordandole quanto. Per lei sono ...Ha fatto una finale di Amici 21 da vero e proprio protagonista con esibizioni convincenti e di...Dopo una lunga serie di sfide a suon di inediti e cover, dopo aver raccolto unconsenso da ... Il premio delle Radio (che glianche la partecipazione al super evento di RadioZeta, il 9 giugno ... GTWC | Rossi: "Ho sofferto di più, ma lottando coi rivali"