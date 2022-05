Ultime Notizie – Gismondo: “Con caldo mascherine incubatori perfetti di germi” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Portare le mascherine con queste temperature” esterne, improvvisamente schizzate verso valori estivi, “non solo è un danno perché si soffre ancora di più il caldo”. E nemmeno soltanto perché in questa stagione “le mascherine stanno producendo anche delle reazioni cutanee, da riacutizzazioni di acne a eruzioni varie”. E’ “un danno” soprattutto perché “le mascherine così rischiano di diventare incubatori per batteri e virus che respiriamo”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, dopo l’appello del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, che chiede di revocare l’obbligo di mascherina a scuola. “Assolutamente via le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) “Portare lecon queste temperature” esterne, improvvisamente schizzate verso valori estivi, “non solo è un danno perché si soffre ancora di più il”. E nemmeno soltanto perché in questa stagione “lestanno producendo anche delle reazioni cutanee, da riacutizzazioni di acne a eruzioni varie”. E’ “un danno” soprattutto perché “lecosì rischiano di diventareper batteri e virus che respiriamo”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, dopo l’appello del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, che chiede di revocare l’obbligo di mascherina a scuola. “Assolutamente via le ...

