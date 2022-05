Torino | Bremer | “E’ stata la mia miglior stagione | continuerò a crescere”

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Sfortunatamente la miaè finita prima del previsto, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento e in ogni partita”. Questo il messaggio del difensore del, Gleison, sui social. Il 25enne non giocherà neanche l’ultima giornata di campionato per un problema alla caviglia. “E’la mia– continua – ma sono sicuro che riuscirò aancora di più nelle prossime”. Futuro ancora incerto quello per il granata, corteggiato da tante big tra cui Psg e Inter. SportFace.

TV7Benevento : Calcio: Bremer, 'è stata la mia stagione migliore ma crescerò ancora'

Stagione finita per Singo e Bremer. Chance per Aina e Zima. Belotti, in attesa di novità sul rinnovo, parte dal 1 con Praet e Brekalo a supporto. ROMA - Qualche cambio per Mourinho. Possono ...Il Torino scopre Zima, autore di una grandissima partita contro il Verona. Il difensore studia da Bremer. In questo finale di campionato, con Bremer fuori dai giochi per infortunio, Juric sta dando spazio ... Torino, addio a Bremer Il sostituto è già in casa. Zima ha convinto Juric È stata la mia stagione migliore ma sono sicuro che riuscirò ad evolvere ancora di più nelle prossime". Così su Instagram il difensore del Torino Gleison Bremer. Questo il messaggio del difensore del Torino, Gleison Bremer, sui social. Il 25enne non giocherà neanche l'ultima giornata di campionato per un problema alla caviglia. "E' stata la mia miglior ...