Secondo uno studio recente spegnere il cellulare, anche solo poche ore al giorno, ci consentirebbe di vivere meglio e più felici. Come liberarci allora da quella che, alle volte, può assumere i tratti di una vera e propria dipendenza? Lo abbiamo chiesto allo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia (Di lunedì 16 maggio 2022) Digital wellbeing. Negli ultimi anni se ne parla sempre più spesso eppure, anche quando si invoca il diritto alla disconnessione, prendersi una pausa dalle nuove tecnologie e soprattutto dal proprio smartphone sembra essere più difficile di quanto si pensi. Gli effetti di questo abuso tecnologico sono ormai noti: si va dal dolore al collo ai disturbi della vista, fino a problemi di insonnia, ansia e stress. Non solo, diversi studi hanno dimostrato che l’uso eccessivo dello smartphone può essere correlato a maggiore sedentarietà, obesità oltre a provocare comportamenti del tutto simili a quelli che si manifestano nei casi di vera e propria dipendenza patologica. La domanda sorge allora spontanea: la nostra vita sarebbe davvero migliore ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Digital wellbeing. Negli ultimi anni se ne parla sempre più spesso eppure,quando si invoca il diritto alla disconnessione, prendersi una pausa dnuove tecnologie e soprattutto dal proprio smartphone sembra essere più difficile di quanto si pensi. Gli effetti di questo abuso tecnologico sono ormai noti: si va dal dolore al collo ai disturbi della vista, fino a problemi di insonnia, ansia e stress. Non, diversi studi hanno dimostrato che l’uso eccessivo dello smartphone può essere correlato a maggiore sedentarietà, obesità oltre a provocare comportamenti del tutto simili a quelli che si manifestano nei casi dipatologica. La domanda sorgespontanea: la nostra vita sarebbe davvero migliore ...

Advertising

SimoneTogna : Secondo Azteca Deportes l’Italia, prima del ranking delle escluse, potrebbe clamorosamente essere ripescata al Mond… - Adnkronos : Secondo uno studio pubblicato su 'Science Translational Medicine', un vaccino contro il #Covid somministrato per bo… - GiovaAlbanese : ????? La #Juventus #Under23 espugna per uno a zero il campo del Renate (grazie a una rete di Cosimo #DaGraca) e acce… - vallelucaf : RT @fdragoni: Uno secondo cui 'non è affatto facile il contagio' da #covid ebbe a dire 'il vaccino è un tributo che si paga a #lascienza',… - sferriam : RT @fdragoni: Uno secondo cui 'non è affatto facile il contagio' da #covid ebbe a dire 'il vaccino è un tributo che si paga a #lascienza',… -