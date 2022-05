Sabrina Ferilli sul marito Flavio Cattaneo: “Mi ha colpito la sua incapacità di corteggiarmi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Sabrina Ferilli, dal 2011 il marito è Flavio Cattaneo: per l’attrice attualmente nelle sale italiane con “Il Sesso Degli Angeli” ultimo film di Leonardo Pieraccioni l’unione con il noto manager seguiva quella celebrata con Andrea Perone, bruscamente terminata nel 2005. Oggi vedremo la giurata di Tu Si Que Vales tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove nel primo appuntamento settimanale con il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone si racconterà tra carriera e vita privata. La vita sentimentale di Sabrina Ferilli, ha avuto una grande vetrina sulle riviste gossip per la storia avviata con Andrea Perone: un amore travolgente culminato con le nozze durate soltanto due anni. Archiviata la cocente delusione per via ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022), dal 2011 il: per l’attrice attualmente nelle sale italiane con “Il Sesso Degli Angeli” ultimo film di Leonardo Pieraccioni l’unione con il noto manager seguiva quella celebrata con Andrea Perone, bruscamente terminata nel 2005. Oggi vedremo la giurata di Tu Si Que Vales tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove nel primo appuntamento settimanale con il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone si racconterà tra carriera e vita privata. La vita sentimentale di, ha avuto una grande vetrina sulle riviste gossip per la storia avviata con Andrea Perone: un amore travolgente culminato con le nozze durate soltanto due anni. Archiviata la cocente delusione per via ...

trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - AmiciUfficiale : SORPRESA! In una Finale speciale come questa non poteva mancare il saluto di un'amica speciale: Sabrina Ferilli! ??… - altrogiornorai1 : Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - MazyS_ : RT @altrogiornorai1: Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #1… - ManuR__03 : RT @altrogiornorai1: Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #1… -