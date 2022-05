Nuovo impianto sportivo per Ponza: via libera alla realizzazione del progetto (Di lunedì 16 maggio 2022) Ponza – L’Amministrazione Comunale è fiera di comunicare che è stato approvato il progetto Esecutivo e mandato in gara d’appalto l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento di “sistemazione ed adeguamento dell’impianto sportivo coperto polifunzionale sito in Loc.tà Le Forna – Cala dell’Acqua”. Due sono gli obiettivi centrali del progetto: puntare sulla straordinaria valenza sociale che il palazzetto svolgerà per l’inclusione e l’aggregazione dei ragazzi dell’isola di Ponza e colmare un grande vuoto urbano caratterizzato da un’area interdetta. Il progetto, costruito in un’area di 11.000 mq, realizzato dall’Ing. Massimo Patrizi, prevede la costruzione di un Palazzetto polifunzionale indoor di 940mq dedicato ad attività sportive di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022)– L’Amministrazione Comunale è fiera di comunicare che è stato approvato ilEsecutivo e mandato in gara d’appalto l’affidamento dei lavori per ladell’intervento di “sistemazione ed adeguamento dell’coperto polifunzionale sito in Loc.tà Le Forna – Cala dell’Acqua”. Due sono gli obiettivi centrali del: puntare sulla straordinaria valenza sociale che il palazzetto svolgerà per l’inclusione e l’aggregazione dei ragazzi dell’isola die colmare un grande vuoto urbano caratterizzato da un’area interdetta. Il, costruito in un’area di 11.000 mq, realizzato dall’Ing. Massimo Patrizi, prevede la costruzione di un Palazzetto polifunzionale indoor di 940mq dedicato ad attività sportive di ...

Advertising

cascinanotizie : Progetto per un nuovo impianto sportivo polivalente al CEP - andvaccaro : RT @comitato_daje: Economia circolare e #termovalorizzatore non cozzano. ???Lo dice anche Edo Ronchi a @lasvoltait: @Roma ha bisogno di un… - gbrauzzi : RT @comitato_daje: Economia circolare e #termovalorizzatore non cozzano. ???Lo dice anche Edo Ronchi a @lasvoltait: @Roma ha bisogno di un… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Nella Domus dei mosaici marini a Porto Torres è stato rinvenuto un nuovo ambiente rivestito da un ampio mosaico pavimenta… - FinestreArte : Nella Domus dei mosaici marini a Porto Torres è stato rinvenuto un nuovo ambiente rivestito da un ampio mosaico pav… -