Nato, Putin: “Ingresso di Finlandia e Svezia? Espansione di infrastrutture militari in questi territori provocherà una risposta” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non abbiamo nessun problema con Finlandia e Svezia. L’allargamento della Nato a questi Paesi non rappresenta una minaccia diretta per la Russia, ma l’Espansione delle infrastrutture militari in questi territori provocherà sicuramente la nostra risposta”. Lo ha detto il presidente russo, Vlamidir Putin, in riferimento alla possibile adesione dei due Paesi all’Alleanza Atlantica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non abbiamo nessun problema con. L’allargamento dellaPaesi non rappresenta una minaccia diretta per la Russia, ma l’delleinsicuramente la nostra”. Lo ha detto il presidente russo, Vlamidir, in riferimento alla possibile adesione dei due Paesi all’Alleanza Atlantica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

