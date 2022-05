Maria Gaetana Agnesi, la matematica più illustre di tutti i tempi (Di lunedì 16 maggio 2022) Maria Gaetana Agnesi fu una matematica vissuta nel Settecento, precisamente nacque il 16 Maggio 1718 e morì il 9 Gennaio 1799. Milanese dalla nascita, è ancora oggi considerata una delle matematiche più importanti di tutti i tempi, la prima donna a scrivere un libro di matematica e a ricevere una cattedra universitaria. Il suo più grande merito fu quello di aver messo ordine in materia di calcolo infinitesimale. Agnesi è ricordata anche come filosofa, teologa, accademica e filantropa. Sin da bambina molto studiosa, terminerà la sua vita portando avanti opere di beneficenza. : biografia Prima di ventuno figli, Maria discendeva da una facoltosa famiglia arricchitasi grazie all’industria della seta. Era molto propensa allo studio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)fu unavissuta nel Settecento, precisamente nacque il 16 Maggio 1718 e morì il 9 Gennaio 1799. Milanese dalla nascita, è ancora oggi considerata una delle matematiche più importanti di, la prima donna a scrivere un libro die a ricevere una cattedra universitaria. Il suo più grande merito fu quello di aver messo ordine in materia di calcolo infinitesimale.è ricordata anche come filosofa, teologa, accademica e filantropa. Sin da bambina molto studiosa, terminerà la sua vita portando avanti opere di beneficenza. : biografia Prima di ventuno figli,discendeva da una facoltosa famiglia arricchitasi grazie all’industria della seta. Era molto propensa allo studio ...

Advertising

sdevincenzo : RT @StA_Maths_Stats: 16.V Book of the Day Il Libro di Giorno 'Instituzioni analitiche' (1748) Maria Gaetana Agnesi [#MathematicianoftheD… - StA_Maths_Stats : 16.V Book of the Day Il Libro di Giorno 'Instituzioni analitiche' (1748) Maria Gaetana Agnesi [… - MilanoSegreta : 1718-nasce a Milano Maria Gaetana Agnesi Matematica. teologa e benefattrice italiana #calMI BY - ConsLomb : #16maggio #AccaddeOggi Nel 1718 nasceva Maria Gaetana Agnesi, matematica milanese del ‘700 nota in tutta Europa com… -