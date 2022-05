Marechiaro, lite sugli scogli: gravi 2 minori accoltellati (Di lunedì 16 maggio 2022) Due giovani di 17 e 16 anni sono stati accoltellati a Napoli, al culmine di una lite sugli scogli di Marechiaro. Restano ricoverati in gravi condizioni i due minorenni accoltellati ieri pomeriggio a Napoli, sugli scogli di Marechiaro, dopo una lite con un gruppo di coetanei. Sono volate parole grosse, spintoni, poi qualcuno ha estratto Leggi su 2anews (Di lunedì 16 maggio 2022) Due giovani di 17 e 16 anni sono statia Napoli, al culmine di unadi. Restano ricoverati incondizioni i due minorenniieri pomeriggio a Napoli,di, dopo unacon un gruppo di coetanei. Sono volate parole grosse, spintoni, poi qualcuno ha estratto

Advertising

VesuvioLive : Napoli violenta, gravi due minori accoltellati a Marechiaro, lite a colpi di casco sulla spiaggia delle Monache - Marilenapas : RT @fanpage: Pomeriggio al mare si trasforma in tragedia. Due giovani accoltellati a Napoli. Sono in gravi condizioni - claudiopanarel7 : Caro @a_bassolino Lei è l'unico che segue i problemi della Città, gli altri son tutti scomparsi. Fate mozione per f… - infoitinterno : Napoli, lite tra ragazzi sugli scogli a Marechiaro, spuntano i coltelli: gravi due minori - fabbri333 : RT @ilriformista: Costume, asciugamano e coltellino. La lite, l'aggressione e la fuga: a mare come nei luoghi della 'movida' si continua a… -