L’Arsenal piomba sul gioiello dell’Udinese | possibile pedina di scambio

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 maggio 2022)di Arteta nelle ultime due gare che affronterà, sfiderà il Tottenham di Conte per il piazzamento in UEFA Champions League. I Gunners, sono già molto attivi sul calciomercato, con la società che vorrebbe puntellare la rosa con innesti di un certo spessore. Molina Udinese Arsenal IL NOME Stando a quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, i Gunners sarebbero pronti a trattare i 30 milioni richiesti dall’Udinese per Nahuel Molina. L’argentino, autore di un’altra stagione straordinaria, potrebbe infatti volare in direzione Londra. D’altra parte, Pablo Mari, di proprietà proprio del club inglese, potrebbe essere utilizzato come contropartita per abbassare le richieste dei bianconeri. Il giocatore, avrebbe già comunicato ad Arteta la sua volontà di restare ad Udine. Vittorio Assenza