L'abbraccio di Serena Bortone a Samuel Peron, il grazie del ballerino per l'affetto ricevuto (Di lunedì 16 maggio 2022) Venerdì scorso Serena Bortone ha chiuso la puntata e la settimana di Oggi è un altro giorno commossa per l'assenza di Samuel Peron. Il giorno precedente era morta la sua mamma, la signora Gianna. La mamma di Samuel Peron si era sentita male durante la settimana, nessuno aveva detto niente, nessuno aveva immaginato che la sua assenza tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno fosse legata a un momento così doloroso. Oggi il ballerino è tornato, sorridente come sempre ma con gli occhi lucidi. E' per lui il primo saluto di Serena Bortone appena entra in studio, è per lui L'abbraccio con cui dice tutto. Non dicono nulla con le parole, Samuel e Serena non riescono ad andare oltre ...

