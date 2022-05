La storia vera di A muso duro e di Antonio Maglio, medico e organizzatore delle prime Paralimpiadi (Di lunedì 16 maggio 2022) Prima tv sulla prima rete nazionale con una nuova fiction Rai con protagonista assoluto Flavio Insinna. La fiction è intitolata ‘A muso duro’ e racconta la storia vera di Antonio Maglio, medico e organizzatore dei primi Giochi Paralimpici della storia nella Roma del 1960, ai margini dell’Olimpiade per normodotati conclusa in precedenza. Sarà proprio Flavio Insinna ad interpretare la storia di Antonio Maglio, mentre il ruolo di protagonista femminile sarà Claudia Vismara, già Caterina Rispoli in ‘Rocco Schiavone’ e attrice in ‘Nero a Metà’. In ‘A muso duro’ interpreterà i panni di Maria Stella Calà, moglie di Antonio ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 16 maggio 2022) Prima tv sulla prima rete nazionale con una nuova fiction Rai con protagonista assoluto Flavio Insinna. La fiction è intitolata ‘A’ e racconta ladidei primi Giochi Paralimpici dellanella Roma del 1960, ai margini dell’Olimpiade per normodotati conclusa in precedenza. Sarà proprio Flavio Insinna ad interpretare ladi, mentre il ruolo di protagonista femminile sarà Claudia Vismara, già Caterina Rispoli in ‘Rocco Schiavone’ e attrice in ‘Nero a Metà’. In ‘A’ interpreterà i panni di Maria Stella Calà, moglie di...

