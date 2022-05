La stigmatizzazione delle periferie esasperata dall’urbanistica (Di lunedì 16 maggio 2022) Fermata Nanterre, il podcast reportage prodotto da Sphera e Bulle media, ha vinto il premio miglior podcast nella categoria Diversity agli Italian Podcast Awards. Il quarto episodio di Fermata Nanterre racconta la storia di Wahid e Mohamed, due abitanti della Cité Picasso. A pochi passi dal quartiere finanziario della Défense, la Cité Picasso delimita la frontiera tra centro e banlieue ed è uno dei cosiddetti “quartieri caldi” della periferia parigina. Non è un caso se porta il nome del pittore: nel tentativo di abbellire la periferia, l’architetto Émile Aillaud ha progettato per questo quartiere di Nanterre decine di torri colorate su cui sono rappresentati un cielo color pastello e delle nuvole bianche e rosa. Per Wahib e Mohamed, però, questo non fa che contribuire alla stigmatizzazione della banlieue. Le torri e le barre detti grand ensemble ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 16 maggio 2022) Fermata Nanterre, il podcast reportage prodotto da Sphera e Bulle media, ha vinto il premio miglior podcast nella categoria Diversity agli Italian Podcast Awards. Il quarto episodio di Fermata Nanterre racconta la storia di Wahid e Mohamed, due abitanti della Cité Picasso. A pochi passi dal quartiere finanziario della Défense, la Cité Picasso delimita la frontiera tra centro e banlieue ed è uno dei cosiddetti “quartieri caldi” della periferia parigina. Non è un caso se porta il nome del pittore: nel tentativo di abbellire la periferia, l’architetto Émile Aillaud ha progettato per questo quartiere di Nanterre decine di torri colorate su cui sono rappresentati un cielo color pastello enuvole bianche e rosa. Per Wahib e Mohamed, però, questo non fa che contribuire alladella banlieue. Le torri e le barre detti grand ensemble ...

Advertising

ilsolitoCalboni : @janavel7 Etica del lavoro e conseguente stigmatizzazione dell'invidia sociale, pragmaticità, senso delle istituzio… - marcovoltaico : @laikatornaacasa In realtà a Pavia l’80% non la mette, neanche al super. Ok forse perché non esco mai prima delle 2… - marcovoltaico : @ricpuglisi Secondo me gran parte delle persone ha paura della stigmatizzazione che ancor oggi possono portare i si… - AIRPLANEH0BI : il danno che quel processo tra i due attori sta facendo… comporterà una stigmatizzazione ancora più forte degli abu… -