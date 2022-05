La salma è sparita | è in una fossa comune | prima la scoperta choc poi la beffa

(Di lunedì 16 maggio 2022) I familiari della vittima avevano pagato un'agenzia di pompe funebri per la cremazione. Hanno scoperto che laera stata seppellita in una

TuttoSuRoma : #Roma, il mistero della salma sparita. «È finita in una fossa comune» -

La sorella e il fratello della donna hanno pagato 2.500 euro, tra funerale e spese per la cremazione, e poi hanno perso le tracce della salma. Aspettavano di vedersi consegnare dall'agenzia funebre l'urna con le ceneri. Il brutto episodio si è verificato durante l'ultimo saluto a Vinicio Della Nera. È sparita anche la fede dell'anziano.