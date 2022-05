Il bollettino Covid di oggi lunedì 16 maggio 2022 registra il dato più basso dell' anno

(Di lunedì 16 maggio 2022) L'epidemia diin Italia: ildi16. Sono 13.668 i nuovi casi diti in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 27.162 di ieri e soprattutto i 17.155 contagi di lunedì...

Advertising

StraNotizie : Covid oggi Italia, 13.668 contagi e 102 morti: bollettino 16 maggio - CasilinaNews : Covid nel Lazio, tutti i dati: il bollettino di oggi, 16 maggio - AnCapone23 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (16 MAGGIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - Open_gol : Il bollettino di oggi - fisco24_info : Covid oggi Italia, 13.668 contagi e 102 morti: bollettino 16 maggio: (Adnkronos) - Numeri covid - regione per regio… -

Ildel 16 maggio 2022 Sono 13.668 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia dalla ... Il totale delle vittime legate al- 19 sale così a 165.346 . La situazione negli ospedali ...Terapie intensive: +6 Sono 13.668 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 27.162, qui il). Sale così ad almeno 17.071.649 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - ...Roma, 16 mag. (askanews) - Sono 13.668 i contagiati delle ultime 24 ore in Italia a fronte di 104.793 tamponi processati. 102 i morti, 29.424 i guariti. Secondo i dati del bollettino del ministero del ...Sembra peggiorare, invece, la situazione nei reparti Covid, dove in area medica oggi ci sono 818 ricoverati ... i guariti sono 1.384.936 su un totale di 1.540.014 casi esaminati, secondo il bollettino ...